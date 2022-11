Agenzia ANSA

E' stato identificato e rimesso in libertà nel giro di poche ore il giovane che ieri aveva preso di mira re Carlo III con alcune uova, mancandolo di poco, mentre questi salutava una folla di sudditi ...... far sbarcare esclusivamente alcuni dei naufraghi è respingimento collettivo,dalla ...potrebbero che tenere conto che queste attività sono state "amministrativamente" qualificate come... Gb: vietato trasporto uova in pubblico al contestatore di Carlo E' stato identificato e rimesso in libertà nel giro di poche ore il giovane che ieri aveva preso di mira re Carlo III con alcune uova, mancandolo di poco, mentre questi salutava una folla di sudditi s ...