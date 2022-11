F1 | GP Brasile 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 10 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Domani, venerdì 11, prenderà il via il weekend del GP del, penultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista di Interlagos vivremo un fine-settimana in cui ci si giocheranno le posizioni in classifica generale alle spalle di chi già ha vinto i titoli, ovvero l’olandese Max Verstappen e la Red Bull. Il neerlandese ha dato seguito alla sua stagione memorabile, portando il computo dei successi delin Messico a 14. Nuovo primato per Max che non vuol fermarsi qui. La Ferrari, a digiuno da vittorie dal GP d’Austria, spera di invertire la tendenza, anche se non sarà semplice. La Rossa, nell’ultimo fine-settimana di Città del Messico, ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di affidabilità al motore e per questo il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz sono stati costretti a ...