Ascolti tv | Zelig debutta e vince la serata

tv, come funziona l'Auditel . Prima serata:davanti a tutti. Ecco i dati della prima serata, in ordine di telespettatori (tra parentesi, invece, lo share): Rai 1, Cena con Delitto ...cosa è successoTv 9 novembre 2022, perè buona la prima. Su Rai2 BellaMà comincia a vedere il sole Fichi d'India: Bruno Arena morto, Max Cavallari in lacrime a Le Iene: 'È stata una ...Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, faville a Zelig. Il 9 novembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Zelig, in prima serata su Canale 5. Al timone ...Ascolti del 9 novembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 Zelig è stato visto da una media di 2.656.000 spettatori pari al 20,6% di share. Su Rai1 ...