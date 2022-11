Usa | Nba ferma per le elezioni di midterm

(Di mercoledì 9 novembre 2022) New York, 9 nov. - (Adnkronos) - L'8 novembre sui parquet Nba non si è giocato per permettere a tutti - giocatori, famiglie, tifosi - di dedicare la giornata alle votazioni politiche, con lediUsa. Un appuntamento molto sentito anche all'interno della lega di Adam Silver, come testimoniato dall'impegno in prima persona di tantissime superstar, come LeBron James, Jaylen Brown e Trae Young, che hanno voluto ricordare l'importanza del voto con diversi messaggi sui social.

NBA, l'America chiamata alle urne, si ferma anche la NBA: i messaggi dei giocatori New York, 9 nov. - (Adnkronos) - L'8 novembre sui parquet Nba non si è giocato per permettere a tutti - giocatori, famiglie, tifosi - di dedicare la giornata alle votazioni politiche, con ...New York, 9 nov. – (Adnkronos) – Sono già passate tre delle cinque gare di sospensione comminate dai Brooklyn Nets a Kyrie Irving dopo tutto quello che è successo nell'ultima settimana, ma c'è ancora ...