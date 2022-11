Terremoto | a Fano controlli in corso | centro accoglienza per notte

Due scosse dimolto forti, poco dopo le 7, sono state percepite nelle Marche, da Ancona ae Urbino. La più forte è stata di 5.7 alle 7.07, poi un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Sono state ..."Ero in giardino, quello che mi ha impressionato è che ho visto tremare gli alberi". L'assessore regionale alla Protezione civile delle Marche, Stefano Aguzzi, di(Pesaro Urbino), racconta all'ANSA gli attimi delle forti scosse sismiche che si sono succedute stamattina con epicentro proprio sulla costa marchigiana nella zona di Pesaro Urbino. "Mi trovavo ...“Il terremoto avvenuto in mare questa mattina a poco più di 30 chilometri da Fano e Pesaro è uno dei più forti avvenuti in quest’area dal Novecento. Ma è anche un evento che possiamo considerare norma ...Questa mattina alle 7.07 una forte scossa di terremoto, di magnitudo 5.7, è avvenuta al largo della costa marchigiana pesarese, precisamente a largo di Fano, ed è stata avvertita in tutta l’Italia ...