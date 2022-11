Sondaggi Ipsos | Conte vero leader del centrosinistra per oltre un terzo degli italiani

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non Letta, non Calenda e nemmeno Renzi. Perun(37%) ildelè l’ex premier Giuseppe. A sostenerlo sono i recentiper la trasmissione di La7 Di Martedì andanti in onda l’8 novembre. Il capo pentastellato batte il segretario del Pd (12%) e i duedi Azione/Italia Viva (Calenda 13% e Renzi 7%). Il fatto che ormaisia il maggior riferimento del popolo delsi era capito già sabato scorso durante la manifestazione per la pace svoltasi a Roma. In quell’occasione l’ex capo del governo era stato applaudito mentre il suo ex alleato, il segretario dimissionario Letta, ...

Così Paolo Natale, politologo dell'Università statale di Milano e consulente della società di. Letta, ha giudicato improponibile l'appoggio alla Moratti. 'Oggettivamente era ...Secondo i dati deidi, da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, la percentuale di italiani che pensa che il paese è dalla parte dell'Ucraina è in continua diminuzione. Il numero invece di chi ritiene ...Il messaggio dell’associazione che si occupa di lotta alla povertà in Africa: «Il nostro benessere non può prescindere dalle condizioni della Terra, la casa che ci ospita».Si stima che il 60% delle ma ...«Il Pd, senza i 5stelle, in Lombardia non ha chance di farcela nella sfida per il Pirellone. Anche se Letizia Moratti gli ha fatto un gran regalo: candidandosi con il Terzo polo porterà via voti al ce ...