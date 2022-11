Napoli | 38 punti sono la seconda miglior partenza in Serie A

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ildopo la vittoria “sporca” al Maradona con l’Empoli ha raggiunto quota 38portandosi a +8 sul Milan secondo, dopo il pareggio serale in casa della Cremonese (0-0). Spalletti supera se stesso dopo le 9 vittorie di inizio stagione scorsa, arrivando a 10 vittorie di fila, e raggiunge la quota che nella maggior parte dei casi è valsa la vittoria del campionato. Gli azzurri hanno raggiunto ildi Sarri che tanto aveva fatto sognare, anche nei numeri, e ora ha l’occasione per poter realizzare quello che sembrava poteva essere. Ilalla 14esima giornata ha messo a segno lainA. La squadra di Spalletti continua a stupire non solo per come si impone sull’avversario ma anche nei numeri. Meglio degli ...