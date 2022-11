Musk vende 3 | 95mld di azioni Tesla dopo l' acquisizione di Twitter

Secondo tre filling della Sec, l'autorità statunitense che regola la borsa,ha venduto circa 19,5 milioni di azioni della casa automobilistica tra il 4 e l'8 novembre 2022. I prezzi delle azioni ...Secondo tre filling della Sec, l'autorita' statunitense che regola la borsa,ha venduto circa 19,5 milioni di azioni della casa automobilistica tra il 4 e l'8 novembre 2022. I prezzi delle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nei primi giorni di novembre infatti ad un prezzo che si aggira tra i 203,6 e 219,9 dollari Musk ha venduto 19,5 milioni di azioni Tesla dei 455 milioni di azioni della casa dell’EV che erano in suo ...