MOVIOLA – Fiorentina-Salernitana | Jovic è in posizione regolare | il Var consegna il 2-1 ai viola

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Controllo del VAR a favore della, nel match contro la. Sul punteggio di 1-1segna su un perfetto passaggio di Riccardo Saponara, ma dopo che la palla si infila in rete, il guardalinee alza la bandierina. Pochi secondi per controllare che effettivamente ladel centravanti serbo è buonissima. Isono di nuovo in vantaggio. SportFace.

Allo stadio Artemio Franchi il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Fiorentina e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Fiorentina - Salernitana 1 - 1

Fischio d'inizio ore 20.45

1' Si parte al Franchi.
3' Ci prova Kouamè, Sepe devia in angolo.
15' GOL! Bonaventura sblocca il match

Arbitro: La Penna
Assistenti: Lo Cicero - Trasciatti
IV: Ghersini
Var: Fourneau
Avar: Marini