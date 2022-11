Milano | il 14enne Luca Marengoni travolto e ucciso dal tram | il cordoglio dei compagni di scuola

'Riposa in pace Luca', si legge su un messaggio nell'atrio del Liceo Einstein. Ilstava andando a scuola quando è morto sotto il tram che passava sui binari di via Tito Livio. Tutti increduli gli studenti: 'Molti di noi fanno la stessa strada in bici'...Procura dista valutando di disporre una consulenza cinematica, affidata ad esperti, per verificare la velocità a cui viaggiava il tram che ieri mattina ha investito Luca Marengoni, il...Il cda di Fiera Milano approva i risultati al 30 settembre 2022: ricavi per 161,7 milioni, seconda migliore classe di rating "Low Esg Risk" per Sustainanalytics Il consiglio di amministrazione di ...Fra le vittime anche due bambini, a Milano ed Alessandria (negli ultimi giorni nel giro di 15 ore sono morti un bimbo di 7 anni a Cesena e un 14enne a Milano). Il mese peggiore per i ciclisti è stato ...