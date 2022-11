Midterm | i repubblicani riprendono la Camera | ma Senato resta in bilico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov – Alle elezioni diconquistano la, mentre sulla lotta è ancora incerta. È quanto emerge dalla chiusura dei seggi, riportati dall’Ansa., la “reconquista” repubblicana dellaI seggi sono chiusi da poco per le elezioni distatunitensi. La conquista repubblicana dellasembra ormai certa, mentre ilin, sulla base di alcune contese sul filo del rasoio in Georgia (tra il reverendo dem Rafael Warnock e l’ex campione di football Herschel Walker), e in Pennsylvania, dove la sfiga è tra il vice governatore dem John Fetterman e il chirurgo Mehmet Oz. I, in ogni caso, non sembrano aver ...

AGI - I mercati attendono i risultati delle elezioni dinegli Stati Uniti che determineranno il controllo del Congresso. Se isembrano aver conquistato la Camera non c'è stata però l''onda rossa' attesa . Il controllo del Senato resta ...- E' in corso lo spoglio delle votazioni di metà mandato. Testa a testa fra democratici eper ottenere la maggioranza alla Camera dei rappresentanti e al Senato. Un voto che potrebbe condizionare il mandato del presidente statunitense nei prossimi due anniQueste elezioni di Midterm non sono solo un voto sulla crisi economica e sul gradimento di Joe Biden (in calo un po’ in tutti gli Stati Uniti) ma anche un’importante prova per il partito democratico e ...Non c’è stata l’attesa onda rossa dei Repubblicani. Che si avviano a vincere alla Camera ma non al Senato. La vittoria di Fetterman in Penssylvania ribalta il ...