Lucus | la startup che fa viaggiare prima di partire

Leggi su funweek

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo le ultime indagini, l’84% degli italiani ritiene che la tecnologia sia fondamentale nell’esperienza di viaggio. Fin dal processo di scelta della meta e poi nella prenotazione, infatti, l’esigenza è quella di prolungare nel tempo l’interesse e il piacere della scoperta. È il cosiddetto neverending tourism, nuovo approccio che ‘coccola’ il turista e lo rende parte attiva sia nel pre-partenza sia una volta tornato a casa. Personalizzare il viaggio, conoscerne le tappe immancabili, scoprire i lati più autentici di un paese e vedere in antel’alloggio. Sono solo alcune delle richieste che i viaggiatori di oggi avanzano, stando a quanto rilevato da Oracle Hospitality. La tecnologia diventa, in questo senso, uno strumento fondamentale ed è in questa direzione che si muove l’offerta di(ex Miravilius), il Club dei Viaggiatori Digitali. Il ...