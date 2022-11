(Di mercoledì 9 novembre 2022) È passato oltre un mese dall’assedio da parte delle Guardierivoluzione alladi Teheran, durante le proteste esplose in tutto il Paese dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. Ma le manifestazioni di dissenso contro il presidenteiano Ebrahim Raisi e l’ayatollah Khamenei, arrivate ormai all’ottava settimana consecutiva, proseguono. A dispetto degli moniti delle autoritàiane, glihanno annunciato che non avrebbero frequentato le lezioni, richiedendo il rilascio incondizionato di tutti gliarrestati, il divieto di mandati di cattura per glirilasciati, la revoca delle recenti ...

Open

...studenti hanno annunciato che non avrebbero frequentato le lezioni , richiedendo il rilascio incondizionato di tuttistudenti arrestati, il divieto di mandati di cattura perstudenti ...... Brasile, Perù, Scozia, Messico, Olanda, Polonia, Svezia, Austria, Francia, Spagna, Ungheria,...azzurri, però, si rifecero ampiamente nei turni successivi dando vita, soprattutto grazie all'... Iran, gli studenti della Sharif University intonano «El pueblo unido jamás será vencido» - Il video Massacrata come Mahsa Amini. Una dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri, che studiava filosofia a Teheran, è morta sabato dopo essere stata picchiata alla testa con un manganello dalle forze di sicurezz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...