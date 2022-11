Il tartufo | il McRib e la fine per ora della democrazia americana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) «È stato bello finché è durato». È una buona filosofia di vita, ed è anche l’incipit dell’apocalittico discorso con cui, indossando la cravatta più brutta del mondo, Bill Maher venerdì scorso ha anticipato le elezioni di metà mandato avvenute ieri negli Stati Uniti. Mentre scrivo non si conoscono ancora i risultati, e c’è la concreta possibilità che non si sappiano neanche mentre voialtri leggete, quindi non so se l’addio di Maher allafosse fondato. Cioè: non so se l’esito sia quello che, secondo lui, prelude allasenza ritorno degli Stati Uniti che conoscevamo. Bill Maher è un comico sessantaseienne di quelli che in tempi meno bislacchi sarebbero stati i beniaminisinistra, e che la sinistra d’oggi considera di destra (una Soncini d’America, ma molto più ricco). Osa fare battute contro le posizioni woke (venerdì ...