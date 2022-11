Genoa | balla la panchina di Blessin e i tifosi sognano Bielsa

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la sconfitta con la Reggina, la permanenza disulladelè in discussione: tra i possibili successori c’è ancheLa sconfitta delcon la Reggina potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese della Repubblica, la società potrebbe decidere di esonerare il tecnico tedesco, nonostante la buona situazione di. Speculazioni sull’eventuale successore: si va dai nomi di allenatori esperti di Serie B come Andreazzoli e Semplici, alla scelta preferita daidel Loco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

