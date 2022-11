Libero Tv

Il presidente di Iren, Luca: "Rimini è l'evento dell'anno per ciò che concerne l'economia circolare da ormai più di dieci anni. Gli Stati generali della green economy sono il momento in ...La conduttrice dell'Isola avrebbe ritrovato le borse all'interno della spa della villa al Torrino, dove aver fatto forzare la serratura. Anche sui Rolex vi sono versioni contraddittorie: ... Dal Fabbro (Iren): a Ecomondo per conoscere clienti e competitor Rimini, 9 nov. (askanews) - Ancora pochi mesi e Reggio Emilia avrà un nuovo impianto per la produzione di biometano dal recupero dei ...Il giudice ha deciso di aprire un'istruttoria e di ascoltare entrambi le parti: i futuri ex marito e moglie dovranno affrontarsi in aula ...