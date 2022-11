“Continuavano a chiamarlo Trinità” | cult da poker

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I più grandi registi del mondo hanno apprezzato e a loro volta copiato gli spaghetti western, motivo di orgoglio per il cinema del “Bel Paese” che in ““, film del lontano 1971 nonché capolavoro del regista romano Enzo Barboni, sotto lo pseudonimo di E. B. Clucher, trova la sua massima espressione. Qualunque scena di questo film è memorabile e lo rimarrà per sempre anche per la meravigliosa colonna sonora di Annibale e Franco Micalizzi con il celebre assolo di tromba, eseguita in esclusiva negli studi di SBS Italian, oggi considerata una delle pietre miliari della storia del cinema italiano e recentemente riportata alla ribalta da Quentin Tarantino, che ne ha proposto un omaggio nel suo “Django Unchained“. Quello che oggi è un film, è stato a lungo considerato un B-Movie invece lo ...