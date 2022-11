Antonino Cannavacciuolo in lacrime per le tre stelle Michelin poi confessa | Voglio voltare pagina

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lo chef più famoso della televisione italiana ha conquistato la terza stella: indopo l'annuncioil suo prossimo obiettivo. Da qualche anno a questa parte la televisione italiana ha eletto gli chef più importanti d'Italia come veri e propri personaggi del mondo dello spettacolo.è famoso per la sua cucina che lui stesso definisce "sincera" ma anche per le tante apparizioni in tv. Da Masterchef Italia a Cucine da Incubo, sono tanti i progetti che lo hanno visto protagonista in questi anni coinvolgendo il pubblico a casa. Il food crea sempre più spazio sui media tra show in tv e anche tutorial sui social network, a scendere in campo sono proprio gli chef stellati. Impossibile non ricordare Cracco, Borghese o Barbieri, quest'ultimo impegnato anche in ...