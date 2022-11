Terapie Avanzate | torna in presenza il format At2 di OTA Presentato il progetto | retreAT

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenuto presso l’Auditorium Ara Pacis a Roma, la seconda edizione deldi “science-show” ideato e lanciato da OTA – Osservatorio, intitolato: At2 – Advanced Talks on Advanced Therapies. Un eventoto indopo la pandemia, ideato per avvicinare esperti e grande pubblico alle tematiche attuali della medicina. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di costruire una conoscenza condivisa, indispensabile per affrontare le complesse scelte che riguardano l’arrivo dellenella vita di tutti. Nel corso della serata è statoil, unmultistakeholder che si propone di analizzare le criticità su specifiche tematiche nel campo ...

"Osservatorionasce come testa giornalistica per dare la corretta informazione sulle". Lo ha detto il Coordinatore di OTA, Francesco Macchia, a margine dell'evento retreAT: ...'L'Italia è investita dallo tsunami della rivoluzione delle, come negli altri paesi. Il nostro Paese è stato pioniere ma il vantaggio di cui godevamo è stato parzialmente perso. Tutto questo perché è difficile fare sistema'. Così il Direttore ...(Adnkronos) – Si è tenuto presso l’Auditorium Ara Pacis a Roma, la seconda edizione del format di “science-show” ideato e lanciato da OTA – Osservatorio Terapie Avanzate, intitolato: At2 – Advanced Ta ...(Adnkronos) – “L’Italia è investita dallo tsunami della rivoluzione delle terapie avanzate, come negli altri paesi. Il nostro Paese è stato pioniere ma il vantaggio di cui godevamo è stato parzialment ...