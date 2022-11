Roma | Pellegrini KO | scatta l’ora di Volpato

Leggi su italiasera

(Di martedì 8 novembre 2022) . Niente Sassuolo e Torino per capitan Lorenzoe probabile e ok alla linea verde con Cristian. Il giovane italoaustraliano potrebbe giocare la seconda partita da titolare da professionista dopo quella disputata a Helsinki due settimane fa. Lanciato in queste settimane da Mou per necessitàvirtù,ha collezionato cinque presenze e un gol, quello decisivo di Verona. In assenza di Dybala e, Mourinho si affiderà alla creatività del giovane. Da lui si aspetta la giocata giusta, l’assist, il passaggio finale che possa migliorare la fase offensiva, quest’anno tallone d’achile dei giallorossi. L'articolo proviene da Italia Sera.