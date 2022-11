(Di martedì 8 novembre 2022) Assegnato un porto solo alla Rise Above: a terra gli 89 naufraghi. Il Viminale minaccia multe per le navi che non riprendono il largo

la Repubblica

Ildi Kiev e Bruxelles su Roma sale giorno dopo giorno di intensità. La richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al governo italiano è chiara da tempo: servono ancora aiuti ...La Stampa racconta ileuropeo su Roma. Con una portavoce della Commissione Ue, interpellata sulla questione, che ha precisato che "bisognerebbe fare ogni sforzo possibile per minimizzare il ... Pressing sull'Italia di Europa e Onu: "Fate sbarcare tutti i migranti" Fatto sta che il pressing è forte e Pisapia ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua ...Assegnato un porto solo alla Rise Above: a terra gli 89 naufraghi. Il Viminale minaccia multe per le navi che non riprendono il largo ...