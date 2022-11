Migranti | Francia a Italia | applicare diritto internazionale

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel corso dell'incontro con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "ho anche sottolineato la necessità dile regole del...

... Raffaele Fitto, "ho anche sottolineato la necessità di applicare le regole del diritto internazionale riguardo le navi umanitarie, tra cui la Ocean Viking, e ho ricordato che laè al fianco ...... con 234 a bordo, che nei giorni scorsi ha chiesto un porto sicuro anche a Spagna, Grecia e. Equipaggio Rise Above non può scendere da nave leggi anche, cosa si intende con "carico ...Nel corso dell'incontro con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "ho anche sottolineato la necessità di applicare le regole del diritto internazional ...Brutta storia che arriva dalla Francia. Un cardinale francese confessa di aver abusato ... State a sentire Giuseppe Conte che parla di migranti e Ong: il governo “scoprirà presto che il tema dei ...