LIVE Napoli-Empoli 1-0 | Serie A calcio in DIRETTA | i partenopei gestiscono con l’uomo in più

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CREMONESE-MILAN DALLE 20.45 86? Elmas guadagna un preziosod’angolo: tiro respinto. 85? Cambio nell’: dentro Ekong e fuori Marin. 84? Fallo di Henderson su Ostigard: difficile per l’uscire. 83? Ilsta gestendo con grande maturità la partita, senza forzare. 82? L’ora sta rinunciando a costruire dal basso per l’inferiorità numerica: difficile fare altrimenti. 80? Osimhen con il destro! Non trova la porta. 79? Ilora si diverte: passaggi veloci e palleggio fluido. 78? Gestisce il pallone il, tirando fuori i giocatori dell’. Adesso è più tranquilla la squadra di Spalletti. 76? ...

I GOL Al 69' Rigore di Lozano porta avanti il Napoli. SPEZIA - UDINESE 1 - 1 al 43'. Rete di Sandi Lovric. Sulla ripartenza la palla giunge a Success sulla sinistra, che mette in mezzo una palla che Lovric devia in rete. SPEZIA - Udinese 1 - 0. 74' Cartellino rosso per Luperto! Per l'ex Napoli una doppia ammonizione.