Leonardo Lamma morto a 19 anni a Corso Francia | il pm | ‘Nessuna buca | correva con la moto’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Nessuna‘killer’, nessuna toppa saltata. Per il consulente nominato dalla Procura, il 19ennementre si trovava in sella alla sua moto a. E le cause del terribile schianto sono da collegare proprio a quello: a una velocità troppo elevata, a una frenata che non ha aiutato. E che ha, invece, contribuito a far perdere il controllo del mezzo al 19enne, che è poi caduto a terra. Un impatto fatale e violento, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La dinamica dell’incidente in cui èEra il 7 aprile s, intorno alle 18, quando, in sella alla sua moto, ha perso la vita. Lui proveniva da...