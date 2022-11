La Roma batte la Juventus ai calci di rigore e conquista la sua prima Supercoppa | decisive le parate di Ceasar

(Di martedì 8 novembre 2022) LaFerrovie dello Stato Italiane la vince la: le giallorosse di Spugna battono ladi Montemurro aidino il secondo trofeo della loro storia, dopo la Coppa Italia del 2021, vinta anche in quel caso ai rigori, ma contro il Milan. Allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, davanti a 3500 spettatori, i ritmi della gara sono subito alti e le due formazioni si affrontano a viso aperto. Le occasioni più pericolose dei primi minuti le costruiscono le capitoline, che dopo tre tentativi viziati da fuorigioco, al minuto 19 sbloccano il punteggio. Giacinti riceve il pallone da rimessa laterale e fa da sponda a Haavi in mezzo, la norvegesea male e la numero nove dopo averlo recuperato trafigge Peyraud-Magnin tra i pali. Le ...

