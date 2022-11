I democratici danno risposte poco convincenti sull'inflazione. Un errore e un rimedio

(Di martedì 8 novembre 2022) Pittsburgh. Prima che Bernie Sanders, il senatore del Vermont e padre della nuova sinistra radicale americana, salisse sul palco di Pittsburgh, è stato preceduto da attivisti climatici, infermiere sindacaliste, militanti con storie di immigrazione e cantautori che suonavano canzoni di un secolo fa denunciando le condizioni di vita e lavoro nelle fabbriche. Molti i messaggi di amore, di apertura, di unità, di senso di comunità, di politica rappresentativa. Tutti molto belli e coinvolgenti, ma nessuno che spiegasse come fare a rendere concreti questi desideri, nella pratica, davanti alla folla di gen Z adorante. E nessuno sembrava interessato a trovare il modo di convincere gli altri, i non presenti. Nessuno voleva parlare all’altra America, quella repubblicana, ma soltanto ribadire quello in cui già crede – preaching to the choir, predicare a chi è già d’accordo con te. “Dobbiamo ...

