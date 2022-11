Fondi | inaugurata la sede distaccata del centro anziani “Domenico Purificato”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 novembre 2022)– È stato inaugurato lo scorso sabato, tra l’entusiasmo e gli applausi di tanti pensionati della contrada ma anche dell’intera città, ladel”. La nuova struttura, ubicata nei locali della ex scuola elementare in via Sant’Anastasia 2392, d’ora in poi rappresenterà un importante punto di riferimento in particolare per tutti coloro che, vivendo in periferia, trovano difficoltà nel partecipare alle attività dellaprincipale in Piazza IV Novembre. “Un nuovo servizio per Selva Vetere ma anche per tutta la città – ci ha tenuto a precisare il sindaco diBeniamino Maschietto all’inaugurazione – perché il nostro obiettivo è stato sin da subito quello di promuovere la socialità, ...