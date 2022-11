Cherubini su Paratici | “Non rispetta gli orari | fa riunioni dal podologo e acquisti senza senso”

(Di martedì 8 novembre 2022) Le accuse acontenute nel libro nero di Federicoinguaiano la Juventus, scrive La Repubblica. Quel taccuino, stilato dall’uomo mercato bianconero, con tante annotazioni sul suo predecessore, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in una delle prime perquisizioni in casa Juve per l’inchiesta plusvalenze. Contiene elementi molto interessanti che rappresentano un assist ai pm. Il quotidiano riporta alcuni dettagli del Libro nero. “Nongli, annulla di continuo gli incontri, fain sauna, dal barbiere o dal. E poi ci sono: piani disastrosi,e soprattutto «un utilizzo eccessivo di plusvalenze artificiali», che danno un «beneficio immediato», ma costringono a un ...

Continuano ad emergere nuovi particolari sull'inchiesta della Procura che sta indagando su bilanci falsi, stipendi e plusvalenze fittizie della Juventus. Il libro nero dicontromette nei guai la Juventus : critiche sulle 'plusvalenze artificiali' che provocano un carico di ammortamenti: 'Piano di recupero bilancio disastroso, - forma +sostanza'. La ...Sono i sassolini che Federicointende togliersi e che contesta all'ex direttore sportivo Fabio, di cui poi prenderà il posto. Tra le carte dell'inchiesta Prisma in mano alla Procura di Torino, scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche un quaderno, ritrovato dalla Guardia di Finanza nelle ...