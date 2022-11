Caso Denise Pipitone | tutte le novità sulle indagini

Leggi su tvzap

(Di martedì 8 novembre 2022) Social. . La storia della piccolaè ormai nota a tutti. La bambina è scomparsa nel nulla il 1º settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La figlia di Piera Maggio, che all’epoca aveva quasi quattro anni, scomparve mentre si trovava nei pressi della casa della nonna materna. Da quel momento in poi si sono completamente perse le sue tracce. Nonostante ciò, la signora Maggio non smette di cercarla e nel corso degli anni ci sono state diverse segnalazioni che però non hanno portato a nulla. In questi giorni ci sono stati degli aggiornamenti per quanto riguarda leriaperte un anno fa.Leggi anche –>, lo straziante annuncio del padre Sta ormai per terminare il processo a Marsala davanti al giudice monocratico Giuseppina Montericcio all’ex magistrato Maria ...