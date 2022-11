Ultim’ora Atalanta | Palomino assolto | può tornare a giocare

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 7 novembre 2022) Gasperini può contare nuovamente sue continuare a lottare per un posto in Champions League Secondo l’ANSA, il Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia hail difensore dell’, sorpreso quest’estate durante un controllo antidoping positivo a un anabolizzante.JosèIl club bergamasco aveva chiesto ulteriori analisi per smentire la prima positività, con il secondo controllo che ha confermato il primo responso e che ha tenutofuori dal campo per questi tre mesi di campionato. Con l’assoluzione di oggi, Gasperini può contare su un giocatore di sicura esperienza da far ruotare nei tre di difesa insieme a Demiral, Djimsiti, Scalvini e Demiral.