“Tu scendi dalle stelle” per il vaccino | Pregliasco si copre di ridicolo

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Devo dire una cosa che probabilmente non piacerà ai lettori di questa testata e miei in particolare: al momento, ho l’impressione che la mia donna non ce la farà. La mia donna è donna Giorgia, cara, bella, ma la vedo già annaspare, e, soprattutto, vedo degli epifenomeni che mi fanno capire come io, tu, noi, tutti abbiamo perso: vince il male, vince il Pd. Perché se dobbiamo ritrovarci un’altra volta il virosessuologoche, da Giletti, canta una roba oltre il demenziale, ossia violenta la canzone sacra, “Tu”, in “ti devi vaccinare”, e poi sbraca vergognosamente in un maelstroem senza metrica, senza logica, senza senso, senza intonazione e, in definitiva, senza dignità in un uomo della sua età, allora vuol dire che il grottesco ha vinto, ilha vinto, il macabro ha ...