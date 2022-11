Tentata estorsione al titolare di un cantiere edile | arrestato 55enne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno tratto in arresto undi Montoro per “”. Questa mattina l’uomo si è recato presso undi Montoro, pretendendo di parlare con ildell’impresa chiedendo di pagare un “pizzo” di 50.000 Euro. Sul posto sono però prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno bloccato e condotto in caserma il soggetto unitamente a un complice. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, ilè stato dichiarato in arresto e tradotto alla Casa Circondariale di Avellino. Per il medesimo reato è stato denunciato in stato di libertà il 33enne, suo compaesano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

