Sesta giornata Basket Serie A 2022 2023 | il punto

(Di lunedì 7 novembre 2022) NellaA la Virtus Bologna si riscatta dalla delusione europea battendo Reggio Emilia per 79-65. Il successo dei felsinei vale il primo posto solitario in classifica visto il ko di Tortona a Brindisi(86-84). Vince Milano che passa a Pesaro(85-71) , cosi come Trieste e Venezia che stendono rispettivamente Sassari(75-69) e Napoli(82-71). Sconfitte, invece, per le neopromosse Scafati e Verona, cadute contro Varese e Trento.: I RISULTATI VIRTUS BOLOGNA-REGGIANA 79-65 VL PESARO-OLIMPIA MILANO 71-85 VENEZIA-NAPOLI 82-71 VERONA-TRENTO 86-92 TRIESTE-DINAMO SASSARI 75-69 BRINDISI-DERTHONA 86-84 SCAFATI-VARESE 93-101 UNIVERSO ...