Riabilitare la parola condivisione per capire la ‘Generazione Zeta’

(Di lunedì 7 novembre 2022) di Davide Burchiellaro. Bisognerebbe andare dritti al punto e ammettere il fallimento, cari marketer: tutte le strade per acchiappare la Generazione Zeta finora, alla fine del 2022, non hanno funzionato. Diamo la colpa al Covid, alla guerra, al gas, al cambio climatico, senza renderci conto che questi elementi sono interconnessi e non finiscono domani. Nel

The Millennial

Cercando di convincere l'ordine degli assistenti sociali ala loro amica. Un'impresa ... 'È difficilissimo racchiudere tutto quello che accade in una sola, in un solo aggettivo. ...... slava (se non ricordo male) non spiccicava unain italiano, arrivano altre ragazze ad ... Il carcere devee adesso l'unica funzione che ha è DEMOLIRE, ANNIENTARE, PUNIRE E UCCIDERE. ... Riabilitare la parola condivisione per capire la GenZ