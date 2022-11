Pagamento Naspi con il bonus di 200 euro | a chi spetta e quando arriva | le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 7 novembre 2022) La, tanto bramata e desiderata. Ma quanto si farà attendere per questo mese di novembre 2022? La risposta non lascia spazio a margini di dubbio, ormai manca poco, in settimana dovrebbero iniziare, in giorni diversi, i primi accrediti dell’indennità di disoccupazione, per tutti i non lavoratori disoccupati d’Italia che ne avranno fatto richiesta sull’apposita piattaforma. Dunque, ad ogni modo, anche se ci dovessero essere leggere variazioni per le erogazioni dei sussidi, prima della metà del mese arriveranno le somme, come confermano e testimoniano diversi beneficiari.laa ottobre 2022? Ecco il calendario200del decreto aiuti Ma, oltre a ciò, c’è anche un’altra buona notizia: l’importo della tanto ...