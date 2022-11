GF Vip 7 | Marco Bellavia torna in gioco? Signorini pronto ad aprire un televoto per lui

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 7 novembre 2022) Solo qualche settimana fa, la settima edizione del Grande Fratello Vip è stata protagonista dell’ignobile trattamento nei confronti di. L’ex conduttore di Bim Bum Bam fu praticamente spinto a lasciare la casa sebbene avesse chiesto l’appoggio dei suoi compagni di avventura. Il caso è stato etichettato come l’ennesima forma di bullismo e ora ci sarebbe la volontà di rimediare per dare la possibilità adi concludere ciò che non ha potuto finire. Grande Fratello Vip 7:vuolere in? E’ passato un po’ di tempo dal ritiro più o meno volontario didalla casa del Grande Fratello Vip. Una scelta quasi di costrizione piuttosto che di riflessione, in quanto la sua salute mentale fu messa a dura prova dagli ...