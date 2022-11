Gasperini studia il turnover per Lecce. Soltanto Muriel e Zappacosta indisponibili

(Di lunedì 7 novembre 2022) Atalanta. La novità a Zingonia, lunedì 7 novembre, è stato il ritorno in campo di Palomino dopo l’assoluzione dal processo per doping, ma è ipotizzabile che il difensore argentino rientrerà in squadra dopo la sosta per i Mondiali.

L'Eco di Bergamo

