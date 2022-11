Dovremmo osare con un abito di velluto fantasia come Andrew Garfield?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Mentre Billie Eilish e Jesse Rutherford hanno vinto il premio per il miglior look sul tappeto rosso grazie al loro pigiama di seta e al piumino di Gucci, anchenon si è tirato indietro il 5 novembre, durante il LACMA Art + Film Gala tenutosi a Los Angeles. L'undicesima edizione del Los Angeles County Museum of Art Gala, presieduta da Eva Chow e Leonardo Di Caprio, ha premiato il lavoro dell'artista Helen Pashgian e del regista Park Chan-wook. Per l'occasione, era presente tutta Hollywood: da Kim Kardashian, passando per il regista francese Damien Chazelle, fino a Salma Hayek e al marito François Pinault, amministratore delegato di Kering (proprietario di Gucci, sponsor principale della serata). Sul tappeto rosso, la maggior parte degli ospiti era vestita dalla maison italiana. Jared Leto indossava undi ...

