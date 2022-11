CorSport | il Napoli dà il meglio di sé tra il 31? e il 45? e negli ultimi 15?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildà ildi sé tra il 31? e il 45? e nel quarto d’ora finale dei match. Il Corriere dello Sport si sofferma su questa singolare statistica oltre che sull’importante ruolo giocato, in squadra, dai cosiddetti “riservisti”. “dal 31? al 45? ilesprime ildi sé, nove gol, proprio come nel quarto d’ora conclusivo“. Elmas, ad esempio, schierato titolare da Luciano Spalletti in assenza di Kvaratskhelia, contro l’Atalanta, ha segnato esattamente al minuto 35?. Dopo settimane di panchina si è fatto trovare pronto, ha sfruttato una palla regalatagli da Osimhen e ha fatto gol all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, a Bergamo. “Minuto 35?, palla di Osi e finta su Hateboer e poi randellata imprendibile per la disperazione di Musso”. I titolari hanno realizzato 23 gol in campionato, ma gli altri 9 ...