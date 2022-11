(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – “Una manifestazione per lache non ha nessuna idea su come intavolare una trattiva diè solo unadi… eall’anima loro!”. Non usa mezzi termini il filosofo Massimo, intervistato dalla AdnKronos sulla manifestazione pacifista di ieri, che ha registrato anche qualche contestazione rivolta a chi, come il segretario del Pd Enrico Letta presente al corteo, ha votato in Parlamento a favore dell’invio delle armi per l’Ucraina. “Lain concreto significa avere idee su cui trattare e una prospettiva di trattativa, con una serie di atti concreti: quali proposte di trattati dihanno espresso i nostri amici che hanno manifestato ieri per la ...

Adnkronos

all'anima loro!". Non usa mezzi termini il filosofo Massimo, intervistato dalla AdnKronos sulla manifestazione pacifista di ieri, che ha registrato anche qualche contestazione ...... continuò a spendere parole di miele per Putin, come quando dichiarò , nel 2019: "Per lanel ... tra cui Massimo, Pietrangelo Buttafuoco e Marcello Veneziani, dal titolo Un negoziato ... Cacciari: "Pace senza un piano è nobile aspirazione di anime belle" Il filosofo: 'Quali proposte di trattati di pace ha espresso chi ha manifestato per la pace Concretamente, nessuna. E allora, pace all'anima ...(Adnkronos) - "Una manifestazione per la pace che non ha nessuna idea su come intavolare una trattiva di pace è solo una nobile aspirazione di anime belle... e pace all'anima loro!". Non usa mezzi ter ...