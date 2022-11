Ascolti tv | Mina Settembre chiude col botto | i numeri dell' ultima puntata

tv, ieri sera:Settembre vs Il richiamo della foresta. Auditel ieri sera, 6 novembre 2022 Sfida Rai1 e Canale 5: "Settembre" batte "Il richiamo della foresta" Rai 1:Settembre ,...In queste settimane, abbiamo seguito Giuseppe Zeno anche nella seconda stagione diSettembre. La fiction ha dominato ancora glinella prima serata di domenica riconfermandosi un grande ...Dati auditel serata di ieri, domenica 6 novembre 2022: boom per la fiction con protagonista Serena Rossi Serata da incorniciare, per Rai1, quella di ieri, ...Mediaset deve guardare un po’ al proprio orticello per capire cosa c’è che non va: un flop senza eguali pesa tantissimo La Rete del Biscione presenta una gamma di trasmissioni che fanno tantissimi ...