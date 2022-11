Anziana uccisa dalla nipote 16enne | arrestata la ragazza

21.38dalla nipote di 16 anni Un'di 76 anni è statain casa a Capaccio Paestum (Salerno). Arrestata la nipote 16enne. Secondo una prima ricostruzione la ragazza avrebbe colpito ...Orrore nel salernitano a Capaccio Paestum , dove un'di 76 anni è statain casa a coltellate: per l'omicidio è stata arrestata la nipote di appena 16 anni. Secondo una prima ricostruzione la ragazzina avrebbe colpito la nonna con un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un'anziana di 76 anni questa sera è stata uccisa in un'abitazione di via Tavernelle, a Capaccio Paestum (Salerno). I carabinieri hanno tratto in arresto la nipote di 16 anni. (ANSA) ...