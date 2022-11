(Di lunedì 7 novembre 2022) . Si annuncia una diretta di fuoco per l’influencer campana Bisogna riconoscere che da quando è cominciato il Grande Fratello Vip 7, nel bene e nel male,Fiordelisi non si è mati tirata indietro. Ma da quando è uscito Marco Bellavia si è presa tutta la L'articolo proviene da Inews24.it.

Inews24

Nuove rivelazioni sul misterioso caso Totti-Fiordelisi. Dopo le ultime voci, si pensava che questa storia fosse alla fine ma in realtà non sta andando proprio così. Il discorso sembra, con il passare ...Antonella Fiordelisl, pessime notizie in arrivo: sta per succedere. Si annuncia una diretta di fuoco per l'influencer campana ...