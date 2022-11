Ultime Notizie – Roma-Lazio 0-1 | gol di Felipe Anderson decide il derby

(Di domenica 6 novembre 2022) Lavince ilper 1-0 sul campo dellanel match valido per la 13esima giornata della Serie A 2022-2023. Il gol didà la vittoria ai biancocelesti di Sarri che effettuano il sorpasso in classifica salendo a 27 punti: i giallorossi di Mourinho rimangono fermi a 24. LA PARTITA – Ritmi alti sin dalle prime battute, con ribaltamenti di fronte continui. Prima chance al 5? per la: Zaniolo controlla al limite dell’area e incrocia di sinistro, palla larga di un metro. La, costretta a rinunciare a Immobile infortunato e Milinkovic squalificato, assorbe l’avvio giallorosso e gradualmente prova a prendere il controllo del match. La formazione di Sarri alza il baricentro e cerca di dettare il ritmo, senza però pungere. Il ...

Il Sole 24 ORE

...perso due di tre partite in Europa League e siamo arrivati a dover fare sette punti nelle... Leggi i commenti News as roma: tutte le6 novembre 2022Pessimeper i Suns che perdono a causa di un grave infortunio al ginocchio Cameron Johnson: il neo - ... questo il bilancio dei tre infortuni arrivati nelleore in NBA e i tempi di ... Ucraina ultime notizie. WP: pressing Usa su Kiev, sia aperta a colloqui con la Russia L’ultima puntata di “Mina Settembre 2”: Claudio ritorna a Napoli, come reagirà Mina Un grosso problema sul lavoro, ma per Mina anche la vita privata non va a gonfie vele. Da una parte Domenico, dall' ...Il giornalista di Radio Radicale molto addentro le questioni dei migranti: 'Chissà se questo governo in nottata non abbia riscritto le leggi internazionali all'insaputa dell'Onu in un retrobottega del ...