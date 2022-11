Serie A | c’è Juventus-Inter | le formazioni ufficiali

(Di domenica 6 novembre 2022) Ledi, match della tredicesima giornata dellaA Sta per finire l’attesa all’Allianz Stadium dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la tredicesima giornata dellaA. Da pochi minuti i due allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-1-1): 1 Szczesny; 6 Danilo, 3 Bremer, 12 Alex Sandro; 11 Cuadrado, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 20 Miretti; 14 Milik.A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 7 Chiesa, 15 Gatti, 19 Bonucci, 22 Di Maria, 24 Rugani, 30 Soule. Allenatore: Massimiliano ...

Sky Sport

Non pago, Trump fa proiettare sul megaschermo unadi sondaggi secondo i quali è lui tra i repubblicani il favorito alla vittoria nelle presidenziali contro i dem. Poche ore dopo, in un'...Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. Monza: tutte le notizieA: tutte le notizie Calcio: tutte le ... Serie C, i risultati della 9^ giornata: vincono Catanzaro e Crotone, pari Pescara