LIVE Moto2 | GP Valencia 2022 | comincia il warm-up!

(Di domenica 6 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9.22 Subito tutti i piloti in pista tranne Filip Salac, Lorenzo Dalla Porta e Manuel Gonzalez. 9.20 Si apre la pit lane,il-up! 9.18 Ci siamo, pochi istanti e comincerà il-up del Gran Premio diper la. 9.15 Allo stesso modo, sarà da monitorare il ritmo di Tony Arbolino, che partirà dalla quarta posizione in griglia. 9.12 Occhio anche ai tempi di Alonso Lopez, che partirà dalla pole position davanti a Pedro Acosta e, per l’appunto, Augusto Fernandez (mentre Ogura partirà quinto). 9.09 I piloti avranno a disposizione dieci minuti per girare sul circuito Ricardo Tormo per raccogliere ulteriori indicazioni in vista della gara. 9.06 Sarà Augusto Fernandez o Ai Ogura a conquistare il titolo? Lo sapremo a partire dalle 12:20 con la gara, ...