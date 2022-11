DIRETTA Roma-Lazio | segui la partita LIVE

(Di domenica 6 novembre 2022) Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campoche daranno vita al derby della capitale. Dopo una settimane di attesa, ecco finalmente scendere in campo, per una delle partite più attese nella capitale ma anche in tutto il paese. IL derby ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Prima Trento, che in testa praticamente a tutti gli indicatori considerati nell'indagine realizzata dall'Università La Sapienza die da Cattolica Assicurazioni. Ultima in classifica Crotone a ...17:02, ecco la formazione ufficiale di Mourinho Questa la formazione ufficiale dellascelta da Mourinho per il derby: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristant,e ...La Roma scende in campo questa sera all'Olimpico, ore 18, per il derby contro la Lazio della tredicesima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione ai playoff di Europa League, grazie alla vittoria p ...Pochi minuti ancora al fischio di inizio del primo derby stagionale. Ai microfoni di Dazn, il tecnioc della Roma Jose Mourinho ha espresso le sue sensazione prima della gara soffermandosi ...