Catania | concluse le operazioni di sbarco della Geo Barents | 217 restano a bordo

Dalla nave Geo Barents di Msf sono sbarcati ain 357, restano a bordo 215 persone e le operazioni di sbarco si sono. E al largo delle coste catanesi ci sono anche la Rise Above con ...A bordo restano in 217 Sbarcano ai migranti arrivati a bordo della nave Geo Barents. Le operazioni si sono: sono state fatte sbarcare 357 persone, restano a bordo in 217. Lo riferisce Medici Senza Frontiere. ...A Catania si sono conclusi gli sbarchi dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con 572 migranti a bordo, entrata domenica pomeriggio, dopo giorni di attesa, nel porto d ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...