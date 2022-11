Ascolti tv ieri sera sabato 4 novembre 2022 | Tu Si Que Vales batte ancora Ballando Dati auditel e share

(Di domenica 6 novembre 2022), è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dei Tu Si Quesu Canale 5 e dicon le stelle su Rai 1, ma chi ha vinto in termini ditv? Ecco tutti ie lo. Leggi anche: Amici 22 anticipazioni domenica...

Tv, Maria De Filippi straccia 'Ballando con le stelle' della Carlucci Le regine del sabato ... Ma tutto si decide ovviamente nei dati auditel disera. Iscriviti alla newslettertv sabato 6 novembre 2022: preserale e access prime time Rai Uno " Ballando tutti in pista ha intrattenuto 4.017.000 spettatori (22% di share); Canale 5 "Striscia la Notizia ha conquistato 3.Ieri sera si sono sfidati in prima serata due colossi della tv italiana: Tu si que vales contro Ballando con le stelle, gli ascolti di sabato ...Quinta sfida in ascolti tra Milly Carlucci e Maria De Filippi nella serata di ieri, sabato 5 novembre Ancora uno scontro in ascolti ieri sera, 5 novembre ...