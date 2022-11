Sono grassa e per questo ricevo moltissimi insulti online

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) I social hanno un potere enorme, arrivano a tutti, toccano i cuori e le menti. Ma permettono anche di ferire, offendere, insultare, provocare ondate di odio verso una persona o una sua caratteristica. Così tutti posdiventare bersaglio degli hater, gente codarda e disturbata che spesso si nasconde dietro un nickname. Gli hater si scagliano contro chiunque: bassi, magri, leader, neri, famosi, belli, brutti, gay, disabili, influencer, over 50. Glicontro le persone grasseuno degli sport preferiti dagli hater: si chiama fat shaming (vergogna del grasso) l’azione di insultare ferocemente le persone sovrappeso per metterle in difficoltà. Dobbiamo capire come difenderci e non farci convincere, dai loro commenti velenosi, di essere sbagliate, brutte, negative. Eppure una valutazione critica può nascondersi anche dietro un ...